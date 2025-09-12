Abierta la convocatoria para dos nuevas acciones formativas con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo de inscripción para dos nuevas acciones formativas con beca remunerada dentro del proyecto Laboris Helmántica, financiado mayoritariamente por el Fondo Social Europeo Plus. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud durante los próximos 20 días naturales a través del Registro General Municipal o mediante los medios electrónicos previstos en la ley de Procedimiento Administrativo Común.

Los cursos ofertados son “Formación básica para celadores/as” y “Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales”, con una estructura modular que combina formación teórica, transversal y prácticas profesionales no laborales. Cada curso contempla un máximo de 15 becas, que cubrirán gastos de asistencia, transporte y conciliación familiar, con un importe diario de 13,45 euros, siempre que los ingresos del participante no superen el 75% del IPREM vigente.

Estas acciones formativas están dirigidas principalmente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años —con especial atención a mujeres—, personas con discapacidad igual o superior al 33% y otros colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluidos quienes se encuentren en riesgo de exclusión social. Se dará preferencia a solicitantes de barrios como Buenos Aires, Pizarrales, Chamberí, Garrido Norte y Tejares, aunque las plazas no cubiertas se ofrecerán a personas de toda la ciudad.

El proyecto Laboris Helmántica, que se extenderá hasta diciembre de 2026, cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los cuales el 60% proviene de ayudas del Fondo Social Europeo Plus y el 40% restante de aportación municipal. Está diseñado para ofrecer itinerarios personalizados de inserción laboral, que incluyen tutorías individuales, seguros de accidentes y responsabilidad civil, formación complementaria y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Además de los cursos recién convocados, el proyecto contempla formaciones en atención sociosanitaria, dinamización de actividades infantiles y juveniles, mantenimiento de edificios, operaciones auxiliares administrativas, camarera de pisos, empleo doméstico, entre otras. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Salamanca espera favorecer el acceso al empleo a unas 2.000 personas en 2025, multiplicando casi por cuatro la cifra de 2024 y consolidando su estrategia de colaboración con empresas locales para cubrir perfiles laborales específicos.