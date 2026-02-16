Abierta la convocatoria para dos nuevas acciones formativas con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica

El Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria para la participación en otras dos acciones formativas con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica. Con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, el 60% (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40% restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Las actividades formativas, según publica este lunes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son la segunda edición de ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’ y de ‘Formación básica para celadores’. Tienen una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y complementado con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de los mismos.

Se concederán como máximo 15 becas a las personas participantes en cada acción formativa, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del IPREM del año en vigor. Cada persona participante en las acciones formativas integrada en el correspondiente itinerario de inserción laboral estará cubierta con una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, cuyo coste correrá íntegramente por cuenta del Ayuntamiento durante el tiempo que dure la actividad formativa; por otro lado, tendrá asignada un tutor de empleabilidad que le acompañará durante su itinerario formativo e individualizado al objeto de implementar las posibilidades reales de inserción.

Requisitos para participar, solicitudes y plazo

Serán requisitos para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas previstas en las presentes bases, aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan los siguientes requisitos: nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo; tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.

Asimismo, ha de pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33%; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Serán preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte). No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

Las personas interesadas deberán presentar durante los próximos veinte días naturales (desde el 17 de febrero hasta el 8 de marzo) una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el art. 16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo modelo aparece en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cabe recordar que también está abierto el plazo hasta el 25 de febrero para la segunda edición de ‘Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil’.