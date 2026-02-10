Abierta la convocatoria del XIV Concurso Innovacreawork para fomentar el emprendimiento en las aulas

El espíritu emprendedor vuelve a ser el protagonista en el ámbito educativo regional con la convocatoria de la XIV edición del Concurso Innovacreawork. Este certamen, consolidado como una plataforma para el talento joven, busca incentivar valores como la creatividad, la autonomía, la tenacidad y el trabajo en equipo entre los alumnos de la comunidad.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Leonardo de Transferencia de Innovación, cuyo objetivo es fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la innovación en momentos de crisis global.

Modalidades y requisitos de participación

Los participantes pueden optar por presentar sus trabajos en dos categorías principales: Proyecto Empresarial o Idea Empresarial. Para facilitar la participación, la organización permite dos formatos de entrega: seguir los modelos oficiales establecidos en los anexos o presentar un trabajo de formato libre. En ambos casos, es obligatorio incluir un resumen del proyecto en un máximo de tres pantallas de Power Point.

La documentación requerida incluye:

Anexo I: Datos personales y del centro (obligatorio cumplimentar a ordenador).

Anexo II: Modelo específico para proyectos empresariales.

Anexo III: Modelo específico para ideas empresariales.

Es fundamental que estos archivos se envíen en formato PDF o Word (no se admiten enlaces a la nube para los documentos principales). Sin embargo, para materiales complementarios opcionales como vídeos, podcasts o anuncios, sí se permite el uso de enlaces externos siempre que sean de acceso libre y sin contraseñas.

Plazos y envío de propuestas

El plazo para la recepción de los trabajos finalizará el próximo 30 de junio de 2026. Todas las propuestas deberán remitirse por correo electrónico a la dirección formacion@anpecastillayleon.es, asegurándose de incluir los correos institucionales ("educa") tanto del centro como del profesorado y alumnos participantes.

Con este concurso, se pretende que las aulas de Castilla y León se conviertan en laboratorios de innovación donde los jóvenes pierdan el miedo a emprender y desarrollen soluciones creativas para los retos del mercado laboral actual.