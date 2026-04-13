Abierta la solicitud de plaza en el Conservatorio de Música de Salamanca a partir del 15 de abril
Dicho trámite podrá realizarse hasta el próximo 15 de mayo y las pruebas de acceso comenzarán a partir del 15 de junio
Los interesados en música de Salamanca ya pueden empezar a prepararse: a partir de este miércoles 15 de abril podrán solicitar plaza en el Conservatorio. Dicho trámite estará abierto hasta el próximo 15 de mayo y será a partir del 15 de junio cuando comiencen a realizarse las pruebas.
Las solicitudes pueden presentarse de forma electrónica a través de la web de Tramita Castilla y León o presencialmente en el propio conservatorio profesional; las fechas de las pruebas se anunciarán con antelación en sus tablones de anuncios y en sus páginas web.
En el caso del Conservatorio de Música de Salamanca, pues todas estas fechas aplican a los conservatorios de Castilla y León, las titulaciones que se ofertan son las de Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta de Pico, Flauta travesera, Guitarra, Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Viola da Gamba, Violín y Violoncello.
Asimismo, en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (CosCyL), situado también en Salamanca, se pueden estudiar el Grado Superior de Música, en las especialidades de Composición, Interpretación y Musicología y Etnomusicología, o el Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical. En este caso, el plazo de presentación de solicitudes es del 12 de mayo al 8 de junio, y las pruebas serán del 17 al 26 de junio. Si quedasen plazas vacantes en esta primera convocatoria, la Consejería de Educación celebraría nuevas pruebas en septiembre.
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