Abiertas las inscripciones de los programas 'Emprenda y Avanza' y 'Reactiva tu futuro'

El Ayuntamiento de Salamanca abre las inscripciones a los programas 'Emprenda y avanza' y 'Reactiva tu futuro' gracias a la firma del convenio entre alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y el Desarrollo de la Empresa (INCYDE), Javier Collado, que ha tenido lugar en la mañana de este lunes.

Dos acuerdos que según el alcalde “encajan perfectamente con el modelo de ciudad que se está impulsando en Salamanca basado en el acuerdo, en la colaboración institucional y en una idea muy clara: que el talento que se forma aquí tenga cada vez más oportunidades de quedarse, de emprender y de desarrollar su proyecto de vida en esta tierra”.

Los convenios permitirán que se puedan desarrollar dos programas formativos en el marco de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech, donde además los participantes podrán optar a una de las becas disponibles de la Escuela (en total son 500.000 euros disponibles en becas).

‘Emprende y avanza’ es un programa con cuatro acciones formativas, con una duración estimada de seis semanas orientadas al emprendimiento, a la creación de empresas y también a la consolidación empresarial; ‘Reactiva tu futuro’ está destinado exclusivamente a jóvenes menores de 30 años, en el marco del Programa Estatal de Empleo Juvenil y vinculado a personas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con acciones formativas centradas en el autoempleo y la creación de empresas con formación conjunta, acompañamiento individualizado, jornadas de orientación, ‘mentoring’ y seguimiento posterior.