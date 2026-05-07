Abierto el I Certamen Literario “Cartas a Federico” con un premio único de 3.500 euros

El I Certamen Literario “Cartas a Federico” se trata de una iniciativa promovida por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada y en la que colabora Correos para rendir homenaje al poeta Federico García Lorca a través de la escritura, con textos que pueden llegar de todas las partes de España.

En este certamen pueden participar todas las personas que hayan cumplido los 18 años, presentando una única carta "original, inédita y manuscrita" que esté escrita en lengua castellana y que, por supuesto, tenga una vinculación con la vida, la obra o el legado cultural del autor.

Los textos que se presenten deberán tener una extensión de entre 300 y 500 palabras, y se presentarán de forma anónima en soporte físico.

I Certamen Literario “Cartas a Federico” | Correos

El envío se puede realizar a través de Correos, que ha habilitado para ello un apartado postal específico para la recepción de las cartas participantes que deberán enviarse por correo certificado al apartado de Correos número 1898, código postal 18009 de Granada.

Para el texto ganador hay un premio de 3.500 euros, además de la publicación de la carta por parte del Patronato Lorca.

El plazo de presentación de las obras finalizará el 30 de junio de 2026.