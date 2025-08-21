Abierto el plazo para más de 12.000 plazas de Formación Sanitaria Especializada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública la convocatoria para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de 2026, ofreciendo un total de 12.366 plazas. Este número representa un aumento del 3,5% respecto al año anterior y un incremento del 54% desde 2018, lo que demuestra el compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación de nuevos profesionales.

La distribución de las plazas beneficia principalmente a la titulación de Medicina (MIR), que cuenta con 9.276 vacantes, 928 de ellas destinadas a personas con discapacidad. Le sigue Enfermería (EIR) con 2.279 plazas, de las cuales 228 están reservadas. Además, la convocatoria incluye plazas para Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Biología (BIR), Física (RFIR) y Química (QIR).

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 1 al 12 de septiembre de 2025. Las pruebas se realizarán el sábado 24 de enero de 2026, adelantando el horario de inicio a las 14:00 horas (13:00 en Canarias). El examen consistirá en una prueba tipo test de 200 preguntas, con una duración de cuatro horas y media.

Una de las novedades de esta convocatoria es la implementación de un procedimiento adicional para cubrir las plazas que queden vacantes o a las que se renuncie. Este nuevo sistema permitirá una mejor gestión y aprovechamiento de todas las plazas ofertadas, tanto para el llamamiento ordinario como para el extraordinario.