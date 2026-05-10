Abierto el plazo para acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores a partir del 12 de mayo

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo martes, 12 de mayo, el proceso de inscripción para las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, Música, Diseño, y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La convocatoria también incluye las solicitudes para las pruebas de nivel de Música y el acceso al Máster en Interpretación Musical.

El calendario de inscripción finalizará de forma escalonada entre el 8 y el 22 de junio, dependiendo de la especialidad. Las pruebas comenzarán a partir del 16 de junio, con la posibilidad de una segunda convocatoria en septiembre si quedasen plazas vacantes.

Para acceder es necesario poseer el título de Bachiller o equivalente, aunque los Técnicos Superiores de Artes Plásticas y Diseño podrán entrar directamente en los grados de Diseño y Restauración sin realizar exámenes. Los centros publicarán en sus webs el número de plazas disponibles antes de la apertura del plazo.