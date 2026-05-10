Abierto el plazo para acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores a partir del 12 de mayo

Las pruebas comenzarán a partir del 16 de junio, con la posibilidad de una segunda convocatoria en septiembre si quedasen plazas vacantes

Alumna estudiando antes de un examen. Archivo
Alumna estudiando antes de un examen. Archivo

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo martes, 12 de mayo, el proceso de inscripción para las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, Música, Diseño, y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La convocatoria también incluye las solicitudes para las pruebas de nivel de Música y el acceso al Máster en Interpretación Musical.

El calendario de inscripción finalizará de forma escalonada entre el 8 y el 22 de junio, dependiendo de la especialidad. Las pruebas comenzarán a partir del 16 de junio, con la posibilidad de una segunda convocatoria en septiembre si quedasen plazas vacantes.

Para acceder es necesario poseer el título de Bachiller o equivalente, aunque los Técnicos Superiores de Artes Plásticas y Diseño podrán entrar directamente en los grados de Diseño y Restauración sin realizar exámenes. Los centros publicarán en sus webs el número de plazas disponibles antes de la apertura del plazo.

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