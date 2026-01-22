Abierto el plazo para formar grupos de ocio saludable con jóvenes en ‘Salamanca a Tope’

‘Salamanca a Tope’ se ha convertido en una de las citas más importantes en la capital del Tormes. No es para menos cuando a través de este programa se pretende promover las actividades saludables entre los jóvenes de la ciudad.

Desde este modo, el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para formar grupos de trabajo activos y participativos, para que los jóvenes puedan realizar actividades de ocio los viernes y sábados en el Julián Sánchez el Charro.

Los adolescentes que estén interesados en la realización de estos programas tendrán hasta el 28 de febrero para presentar las solicitudes enviando un correo electrónico a la dirección info@salamancaatope.org o bien a través de las redes sociales de ‘Salamanca a Tope’.