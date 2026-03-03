Abierto el plazo de inscripción desde el 6 de marzo para las pruebas de acceso FP de enseñanzas deportivas

Desde el viernes 6 de marzo se abre el plazo para presentarse a las pruebas de acceso de FP de grado medio que sustituye a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas, según se describe en el Boletín Oficial de Castilla y León publicado en la mañana de este martes 3 de marzo.

El objetivo de esta orden es "convocar las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional del sistema educativo, válidas para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial, en la Comunidad de Castilla y León, en el año 2026". La parte común de la prueba de acceso a la FP de grado superior "sustituye a la prueba de acceso al mismo grado de enseñanzas deportivas, sin perjuicio de la necesaria posesión del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva", lo que quiere decir que aprobando la prueba de acceso FP de grado superior esa nota sirve para saltarse la parte común de la prueba de acceso, pero no es suficiente para acceder de forma directa al grado superior de deportes para el que sí se requiere del título de Técnico Deportivo del grado medio.

La prueba de acceso de grado medio se estructura en tres partes relacionadas con competencias básicas en lengua castellana, matemática y básica digital; superar estas tres competencias permitirá al alumno cursar "cualquier cicl o formativo de formación profesional de grado medio y a las enseñanzas deportivas de grado medio o a las formaciones deportivas de nivel I".

Entre los requisitos de participación que hay que cumplir está el tener como mínimo 17 años en el momento de la realización de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y el tener como mínimo 19 años en el caso de que la prueba sea para el grado superior. También podrán participar quieren ya hayan superado las pruebas en convocatorias anteriores y su objetivo sea mejorar la calificación obtenida.

El periodo de inscripción en las pruebas se abrirá el día 6 de marzo y se cerrará el día 26 del mismo mes. Aquellas personas que estén interesadas deberán cumplimentar la solicitud de inscripción a través de la aplicación web disponible desde el portal de educación de la Junta de Castilla y León y desde la sede electrónica de la Junta.

En el caso de Salamanca se presentará la solicitud y se realizará la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio en el IES Mateo Hernández; la prueba superior será en el IES Vaguada de la Palma.

Para ampliar la información se puede consultar el siguiente documento: