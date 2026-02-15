Abierto el plazo de inscripción para el curso básico de prevención de riesgos laborales en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha abierto el plazo para que los salmantinos y salmantinas que lo deseen puedan inscribirse en el curso básico de prevención de riesgos laborales que se realizará en Salamanca y que contará con un total de 30 horas lectivas, 25 de las cuales será de manera presencial y otras 5 horas de trabajo particular.

El número de plazas que se han preparado ha sido de 25, por lo que en caso de que se supere el límite, tendrán preferencia aquellos trabajadores en situación de desempleo que acrediten la circunstancia. En segundo lugar, la preferencia será por orden de inscripción.

Esta formación está abierta para trabajadores que estén en activo o en paro y se realizará en la Sala 8, de la planta semisótano del edificio ESAUM (Delegación Territorial de Salamanca), en la calle Príncipe de Vergara 53-71.

Este curso se celebrará en la capital del Tormes del 16 al 20 de marzo de 2026, con formación presencial que se impartirá de 9:00 a 14:00 horas por profesionales del ámbito para así adquirir el diploma acreditativo. Este certificado se entregará por parte de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca.

La forma de inscripción se podrá en la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca completando en el formulario del siguiente ENLACE, que estará abierta, además, hasta el próximo 13 de marzo de 2026.

Cabe recordar que esta certificación no es válida para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción, la TPC. Ante cualquier duda se puede llamar al 923 29 60 70, 923 29 60 71 y al 923 29 60 73.