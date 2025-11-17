Abierto el plazo de inscripción para el programa de ludotecas 'Concilia Navidad'

El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes 17 de noviembre el plazo de inscripción para el programa de ludotecas 'Concilia Navidad'. Con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante el periodo vacacional escolar, el Consistorio ha realizado un significativo aumento de plazas, sumando 176 puestos adicionales respecto al año anterior, para alcanzar un total de 618 plazas disponibles.

El programa se desarrollará en todas las zonas de acción social de la ciudad, incluyendo Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires. 'Concilia Navidad' está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y se llevará a cabo durante ocho días: el 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y el 2, 5 y 7 de enero. Atendiendo a la demanda de ediciones pasadas, se ha puesto un refuerzo especial de plazas en las zonas Centro, Garrido, San Bernardo y San José-Zurguén.

El programa ofrece una cobertura de siete horas y media diarias, estructurada en tres periodos: el horario de "madrugadores", de 7:45 a 9:30 horas; el tramo central de actividades, de 9:30 a 13:30 horas; y el periodo de "tardones", de 13:30 a 15:15 horas. Todas las actividades serán desarrolladas por monitores titulados que diseñan la programación con una clara perspectiva pedagógica, promoviendo la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades individuales, conjugando el aprendizaje con la diversión.

Esta iniciativa navideña complementa la firme apuesta del Ayuntamiento por la conciliación anual, que ya ofrece ludotecas municipales durante el periodo escolar (donde también se han incrementado las plazas en más de 600), así como en Carnaval, Semana Santa y en los meses de verano con los programas ‘Apúntate al verano’ y ‘Concilia’ en junio y septiembre.

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 17 hasta el 25 de noviembre. Las solicitudes deben presentarse de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web programasbienestarsocial.com. Además, para aquellas familias que lo requieran, el personal técnico de animación sociocomunitaria de cada CEAS facilitará la inscripción presencialmente, previa cita concertada mediante el teléfono 900 55 00 10.

Es un requisito imprescindible que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en Salamanca al momento de la solicitud, con excepciones justificadas. Si el número de peticiones supera las plazas disponibles, se realizará un sorteo el 10 de diciembre. El abono de las tasas, que ascienden a 15 euros por participante de forma general, se realizará entre el 10 y el 16 de diciembre mediante la autoliquidación obtenida en la página web del OAGER.

Se aplicarán importantes bonificaciones y exenciones: las familias numerosas de categoría general obtendrán un descuento del 50 por ciento. Estarán exentas del pago las familias numerosas de categoría especial, aquellas con una capacidad económica anual inferior a 10.000 euros, los menores derivados directamente de los servicios sociales municipales, y los menores de otras nacionalidades que participen en programas de acogida temporal en la ciudad. Adicionalmente, si dos o más menores de la misma unidad familiar usan el programa, el segundo y sucesivos tendrán una bonificación del 25 por ciento, siempre que no se hayan aplicado otras exenciones.