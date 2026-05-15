Abierto el plazo de inscripción para el programa ‘Verano Joven’ de Salamanca con 248 plazas

El Ayuntamiento de Salamanca ofertará este verano 248 plazas para niños y jóvenes de entre 8 y 30 años dentro de una nueva edición del programa ‘Verano Joven’, una iniciativa que combina ocio educativo, convivencia y conciliación familiar durante los meses de julio y agosto.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, destacó que el programa busca ofrecer “una ocupación positiva del tiempo libre” a través de actividades adaptadas a diferentes edades e intereses, con propuestas tanto de carácter lúdico como cultural e inclusivo.

La programación incluye campamentos infantiles y juveniles, campus multiactividades, semicolonias inclusivas y viajes culturales europeos. Entre las actividades más destacadas figuran el campamento infantil en ‘La Canaleja’ para menores de 8 a 13 años y el campamento en la costa de Balmori, dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años, ambos con 39 plazas.

Además, se desarrollarán dos ediciones del campus juvenil multiactividades con actividades en distintos municipios salmantinos y en Castronuño, así como las semicolonias inclusivas de ‘Aviva’, destinadas a jóvenes de entre 15 y 30 años.

El programa se completa con dos circuitos culturales europeos con destino a Bélgica y Viena, dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años.

El plazo de inscripción se abre este viernes, 15 de mayo, a las 12:00 horas, y las solicitudes podrán realizarse hasta el 22 de mayo a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca https://www.aytosalamanca.es/w/verano-joven y el lunes, 25 de mayo, se publicarán los listados definitivos.