Abierto el plazo para optar a una de las 130 plazas de ‘Primavera Joven’ para jóvenes de 9 a 15 años

La Junta de Castilla y León ha convocado 130 nuevas plazas para que tanto niños como jóvenes de entre 9 y 15 años puedan realizar actividades multiaventura en marzo y abril de este 2026. De este modo, desde la consejería de Familia se pretende promover el ocio saludable, además de facilitar la desconexión digital y mejorar las relaciones sociales en el entorno rural.

Entre las actividades que se van a realizar están el paintball, escalada, rutas de senderismo, tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña, visitas culturales, talleres o juegos, y podrán alojarse en régimen de pensión completa en el caso de las actividades que se realicen en Ávila y Zamora.

El programa se realizará en las instalaciones de la Junta de Castilla y León como son el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos, el complejo juvenil ‘Castilla’ y el parque multiaventuras de Zamora. Del 28 de marzo al 1 de abril serán en el multiaventura de Ávila y Zamora y en dos periodos en el de Palencia del 20 al 22 de marzo y del 10 al 12 de abril.

El plazo se abre este 4 de febrero y estará abierto hasta el 19 de febrero. Las inscripciones se pueden realizar o de manera individual o en grupos de cuatro personas. Se puede realizar de manera presencial o telemática en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el portal de Juventud.

Como han indicado en la Junta de Castilla y León, los titulares del Carné Joven Europeo tienen una bonificación del 15 %, que sube al 50 % para las familias numerosas de categoría general y un 100 % para las de categoría especial.