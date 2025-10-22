Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Castilla y León 2025

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco durante la entrega de unos Premios Castilla y León

La Junta de Castilla y León publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la apertura de la convocatoria para los prestigiosos Premios Castilla y León 2025, el máximo reconocimiento que otorga la Comunidad a las personas que destacan por su relevante aportación en diversos ámbitos.

Estos galardones están dirigidos a castellanos y leoneses que hayan sobresalido en las áreas de las ciencias, las letras, las artes, el deporte o el ámbito social, y también a aquellos que, sin haber nacido en la región, han mantenido un fuerte vínculo profesional con Castilla y León.

La convocatoria de 2025 mantiene la dotación económica de 18.000 euros para cada una de las siete modalidades:

Investigación Científica y Técnica e Innovación

Artes

Letras

Ciencias Sociales y Humanidades

Deporte

Valores Humanos y Sociales

Tauromaquia

La elección de los premiados recaerá en un jurado específico para cada modalidad, nombrado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y compuesto por personas de reconocido prestigio o expertas en la materia correspondiente.

Las propuestas pueden ser presentadas por una amplia variedad de entidades, incluyendo instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias y personalidades de todo el mundo que tengan relación con alguna de las categorías.

Los interesados deben cumplimentar el formulario ‘Propuesta de candidatura Premios Castilla y León’, disponible en la sede electrónica de la Administración Autonómica, y dirigirlo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Es imprescindible adjuntar la relación de méritos, obras o publicaciones más relevantes del candidato, además de cualquier documento que aporte datos relevantes o apoyos a la candidatura.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 15 de enero de 2026.