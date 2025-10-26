Abierto el plazo para renovar o solicitar tu tarjeta 'Amigo de la Cultura' a partir del 4 del noviembre

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes abrirá el próximo 4 de noviembre el plazo para renovar o solicitar la tarjeta 'Amigo de la Cultura', correspondiente al año 2026. Dicho plazo permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la renovación de las tarjetas se hará a través de la página web de la Fundación, www.ciudaddecultura.org, con el mismo funcionamiento que la venta de entradas y sin ningún gasto añadido.

Las altas de nuevos usuarios o aquellas renovaciones que precisen comprobación, por tener por primera vez derecho a la reducción que les corresponde como mayores del Ayuntamiento de Salamanca, continuarán tramitándose en la taquilla del teatro Liceo en su horario habitual de apertura.

Los titulares de dicha tarjeta, que tiene un precio de 25 euros, tendrán derecho a un descuento del 20 % en el precio de las entradas de los espectáculos organizados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, cuyo precio sea superior a 10 euros. Ese descuento será efectivo en la compra de entradas en la taquilla del Liceo o a través de la web www.ciudaddecultura.org.

También podrán adquirir las publicaciones editadas por el sello EDIFSA (Publicaciones de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes) con un descuento del 20 %.

Los 'Amigos de la Cultura' recibirán invitación para asistir a las inauguraciones de exposiciones que tengan lugar en los diferentes espacios expositivos de esta Fundación.

La vigencia de la tarjeta es de un año natural y sus beneficios no son acumulables con otros descuentos, como los que se aplican a grupos.