Abierto el plazo para solicitar las becas del curso 2026-2027

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria oficial de becas de carácter general para el próximo curso académico 2026-2027. Según se recoge, los estudiantes de niveles postobligatorios, tanto universitarios como no universitarios, podrán presentar sus solicitudes a partir de este martes 7 de abril a las 08:00 horas. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 18 de mayo a las 15:00 horas, periodo en el cual los alumnos deberán formalizar el trámite de manera íntegra para no quedar excluidos del proceso de selección.

La tramitación debe realizarse obligatoriamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Una vez cumplimentado el formulario, el sistema requiere la firma electrónica del solicitante o de su representante legal en caso de ser menor de edad. Es de vital importancia que los usuarios completen todos los pasos hasta obtener el resguardo de confirmación, el cual servirá como justificante legal de la presentación. Además, el Ministerio ha habilitado el apartado "Mis expedientes" para que cada alumno pueda consultar en tiempo real el estado de su tramitación.

En cuanto a la dotación económica, el Gobierno ha destinado una partida de 2.559 millones de euros, lo que representa un ligero incremento respecto al año anterior y un crecimiento del 83% en comparación con los presupuestos de 2018. Este esfuerzo financiero busca dar cobertura a casi un millón de jóvenes, incluyendo tanto la convocatoria general como la específica para alumnado con necesidades de apoyo educativo. Entre las cuantías fijas destacan los 1.700 euros ligados a la renta, los 2.700 euros por residencia y la cobertura total del coste de la matrícula para los créditos universitarios de primera inscripción.

Esta convocatoria introduce novedades significativas en materia de inclusión y equidad. Por un lado, se han adaptado los requisitos académicos para cerca de 2.000 estudiantes universitarios con discapacidad, a quienes se les considerará matrícula completa con 45 créditos en lugar de los 60 habituales.. Finalmente, la administración ha actualizado los umbrales de patrimonio en un 10%, una medida que no se tomaba desde hace 15 años y que permitirá que más familias accedan a estas ayudas.