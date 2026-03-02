Abierto el plazo para solicitar el bono nacimiento 2026 dirigido a las familias de Castilla y León

Desde este lunes 2 de marzo se puede solicitar el bono nacimiento dirigido a las familias de Castilla y León para el cuidado de hijos por nacimiento o adopción durante este 2026.

El plazo para la presentación es de tres meses desde desde la fecha de nacimiento o adopción del bebé; una ayuda que se puede solicitar junto a otra complementaria por discapacidad antes de que el menor cumpla los cinco años.

Según el Boletín Oficial de Castilla y León, el crédito asignado para concesión del Bono Nacimiento asciende a 19.600.000 euros, de las que serán beneficiarias las familias cuyos progenitores o el único responsable familiar en el caso de las familias monoparentales o mujer víctima de violencia de género que tengan hijos nacidos, o menores adoptados, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, siempre que tengan residencia legal en España, que dispongan de documento acreditativo en vigor, estén empadronados en un municipio de Castilla y León a la fecha del nacimiento del menor que da derecho a la subvención.

La finalidad de este bono es "subvencionar los gastos de cada nuevo nacimiento o adopción de menores a través de una tarjeta prepago que podrá ser utilizada para la adquisición de productos básicos para alimentación infantil, pañales y productos de higiene".