Abierto el plazo para solicitar puestos de venta de castañas asadas en Salamanca

Con la llegada del otoño, el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo para que las personas interesadas en vender castañas asadas puedan solicitar un puesto en la vía pública. Los aspirantes tienen hasta el próximo 30 de septiembre para presentar sus solicitudes y la documentación necesaria en el registro general del consistorio.

Para participar, los solicitantes deben entregar una fotocopia de su DNI, un justificante de haber depositado una fianza de 200 euros en el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, y un certificado que demuestre que no tienen deudas con el Ayuntamiento ni con la Seguridad Social. Esta fianza tiene como fin cubrir posibles daños o desperfectos derivados de la actividad.

Sorteo y requisitos adicionales

Una vez cerrado el plazo de solicitud, se llevará a cabo un sorteo entre todos los aspirantes. El sorteo se celebrará el 6 de octubre a las 10:00 horas en la Jefatura de la Policía Local de Salamanca, ubicada en la avenida de la Aldehuela, 43-63. Los interesados deberán presentarse a las 9:45 horas.

Los afortunados que consigan un puesto tendrán que presentar documentación adicional, como el pago del Impuesto de Actividades Económicas, una acreditación de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, un seguro de Responsabilidad Civil y el pago del precio público por la ocupación de la vía.

El periodo de venta de castañas se extenderá desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, con posibilidad de prórroga hasta el 15 de febrero.