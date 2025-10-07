Abierto el plazo para solicitar puestos de venta de flores y churrerías junto al cementerio de Salamanca

Flores para el Día de Todos Los Santos

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto este martes el plazo para que los interesados soliciten la instalación de puestos de venta de flores, roscas y churrerías en la vía pública, ubicados en las inmediaciones del cementerio de la ciudad.

El periodo de explotación de estos puestos se desarrollará del 31 de octubre al 3 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de Todos los Santos, cuando se registra una gran afluencia de público en la zona.

Requisitos y plazos de solicitud

Los interesados en obtener una de estas licencias deberán presentar la instancia debidamente cumplimentada en el Registro General del Consistorio. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 24 de octubre.

La documentación requerida para todos los solicitantes incluye:

Fotocopia del DNI y alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Certificados que acrediten estar al corriente de pago con la Seguridad Social (régimen de autónomos) y no tener deudas contraídas con el Ayuntamiento de Salamanca .

Justificante del pago del precio público por ocupación de la vía pública.

Además, los solicitantes de puestos de flores deberán aportar un depósito de 50 euros en concepto de fianza por gastos de limpieza, mientras que los solicitantes de la instalación de churrerías deberán presentar el correspondiente seguro de responsabilidad civil.

En caso de que el número de solicitudes supere el de puestos disponibles, el Ayuntamiento procederá a realizar un sorteo entre las personas interesadas.