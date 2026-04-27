Se abre una nueva convocatoria para impulsar la inserción laboral de los jóvenes recién titulados en las empresas de Castilla y León

La Junta de Castilla y León abre este lunes 27 de abril una nueva convocatoria para impulsar la inserción laboral de los jóvenes recién titulados en las empresas de la Comunidad.

El programa Forcarem que permite la contratación de jóvenes que acaban de terminar sus estudios, facilita el inicio de su vida laboral y la adquisición de la experiencia y las habilidades necesarias para el desarrollo de su carrera profesional. Además, según recoge la Agencia Europa Press, se fija población joven y a la vez se mejora la cualificación profesional y la captación del talento.

La subvención cubrirá el 75 por ciento de los costes salariales (incluidas cotizaciones a la Seguridad Social), con un límite de 2.905 euros mensuales por contrato.

Los jóvenes que se contraten deben ser titulados universitarios, de máster o de formación profesional de grado medio o superior que hayan finalizado sus estudios en los últimos tres años y que estén en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.