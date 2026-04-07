Se abre el periodo para solicitar becas de hasta 1.350 euros para prácticas en materia de cooperación internacional

La consejería de Presidencia ha publicado en el BOCYL la convocatoria de una serie de ayudas para la realización de prácticas en materia de cooperación internacional con una cuantía mensual de 1.350 euros.

Los solicitantes deberán haber nacido o estar empadronados con una antigüedad mínima de dos años. teniendo en posesión el título de Master, Postgrado, Especialista en Cooperación para el desarrollo o título equivalente, estando en posesión, además, de un título universitario de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes que, individualmente o en conjunto, sumen un mínimo de 240 ECTS.

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días hábiles a partir de este martes, 7 de abril, durando cada beca un tiempo máximo de 24 meses desde que se incorporen al mundo laboral.