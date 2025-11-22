Abre el plazo para solicitar las ayudas al alquiler 2025-2026 el próximo 1 de diciembre

La Junta de Castilla y León ha abierto el proceso de solicitud de las ayudas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler para personas y familias con recursos económicos limitados. La convocatoria, dirigida a personas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del 21 de octubre de 2025, cuenta ya con plazos y procedimientos definidos.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, ambos días inclusive.

La Junta recomienda encarecidamente la presentación telemática de las solicitudes a través de la Sede Electrónica para agilizar la tramitación y evitar desplazamientos innecesarios. Toda la información detallada sobre requisitos, documentación y el procedimiento completo está disponible en el portal de Vivienda de la Junta de Castilla y León: https://vivienda.jcyl.es.

Para quienes opten por la presentación de forma presencial, se ha habilitado un sistema de cita previa, especialmente recomendado en las provincias con mayor volumen de solicitudes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La cita previa puede solicitarse a través del portal oficial https://citaprevia.somacyl.es/appointment o mediante atención telefónica en el número 983 450 544, disponible en horario de 8:30 a 13:30 horas.

