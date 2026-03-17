Se abre el proceso de admisión para el curso escolar 2026-2027 en Castilla y León

La Junta de Castilla y León abre este martes 17 de marzo el proceso de admisión para el curso escolar 2026-2027 hasta el 8 de abril para Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (TVA).

Los progenitores podrán solicitar hasta siete centros, señalando su orden de preferencia, rellenando una solicitud que se encuentra disponible en los centros educativos, en las direcciones provinciales de Educación y a través del portal de Educación de la Junta en el siguiente enlace.

Este plazo para el proceso de admisión se extiende también para los menores de 0 a 3 años, además de los centros dependientes de la Junta de Castilla y León, sostenidos con fondos públicos y aquellos centros privados que estén adheridos a la oferta gratuita de plazas en estas enseñanzas.

Las familias con niños que hayan nacido entre el 1 de enero y el 31 de mayo podrán presentar la solicitud de admisión mediante el proceso ordinario para optar a la adjudicación de plaza en junio o fuera del proceso ordinario para optar a la adjudicación de plaza en septiembre. Por su parte, los niños nacidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre podrán participar fuera del proceso ordinario para optar a adjudicación de plaza en septiembre.

Los centros educativos publicarán el 14 de mayo la puntuación provisional obtenida por cada estudiante y abrirán un plazo de reclamaciones para las familias del 15 al 21 de mayo. El 23 de junio se harán públicos los listados definitivos.