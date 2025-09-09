Se abren las inscripciones para el programa de actividades físicas de adultos en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva convocatoria para su popular programa de actividades físicas para adultos de la temporada 2025/2026. Con el objetivo de promover un estilo de vida saludable entre los salmantinos, la iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una variedad de deportes en instalaciones municipales.

Las actividades que se ofrecen son gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates y tenis.

Todos los cursos empezarán el 1 de octubre y se organizarán en tres trimestres, con pausas en festivos:

Primer periodo: del 1 de octubre al 19 de diciembre.

Segundo periodo: del 8 de enero al 26 de marzo.

Tercer periodo: del 7 de abril al 30 de junio.

El plazo de inscripción ya está abierto. Los empadronados en Salamanca pueden inscribirse a partir de este miércoles 10 de septiembre, mientras que los no empadronados podrán hacerlo del 18 al 24 de septiembre. El plazo finaliza para todos el 24 de septiembre.

La inscripción se hará principalmente online a través de la web en el siguiente enlace. También hay un 10% de plazas para inscripciones presenciales en la sección de Deportes, pero se requiere cita previa llamando al 923 22 10 01. Es importante recordar que no se atenderá a nadie sin cita previa y que tenerla no garantiza la plaza.