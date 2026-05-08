'Mi abuela' se proclama como el microrrelato ganador del 16 concurso 'Leyendo a la luz de la luna' del barrio del Oeste

Concurso 'Leyendo a la luz de la luna' del barrio del Oeste

La Asociación ZOES, del barrio del Oeste ha dado a conocer en la noche de este viernes a los ganadores del 16 concurso de microrrelatos 'Leyendo a la luz de la luna'.

'Mi abuela' ha sido finalmente el elegido como el ganador de esta edición de 2026. Se trata de un escrito cuya autoría pertenece a Antonia Martín Arganda de El Bodón.

El segundo finalista del concurso ha sido Miguel Ángel Flores Martínez, de Sabadell, con el microrrelato titulado 'Mirando Amargo'.

El tercer puesto ha sido para 'Salado' de Gema Cabrera Noya, de Madrid; el cuarto finalista ha sido 'Artificial' de Irene Alergía Alcácer, de Salamanca; y el quinto finalista ha sido 'Vino amargo' de José Antonio Carmona Saez, de Ávila.

El relato ganador se plasmará en el espacio de la pared de la calle León Felipe hasta que sea sustituido por el ganador de la edición de 2027.

Desde la Asociación Zoes comparten el texto del relato ganador:

Mi abuela sentada ante la mesa camilla, vestida de negro, sus cabellos canos recogidos en un moño bajo. La mirada vidriosa, cansada, perdida en los avatares de más de un siglo de lucha y trabajo. Su mandíbula inquieta y temblorosa parece que rumiara un no sé qué. Dedos de sarmiento, entrelazados como cepas, haciendo girar sus dedos pulgares en uno y otro sentido. De vez en cuando acerca el vasito a sus labios y da un sorbo de vino, paladeando recuerdos de guerra, de hambre, de hijos muertos… Apurando su vida como quien apura su vaso; despaciosa, tranquila.