La accesibilidad se hace notar con el evento: 'Destino: Salamanca Accesible'
Desde las 18:00 horas de este viernes en la Plaza de los Bandos, un total de 22 entidades ha acercado a la ciudadanía al mundo de la discapacidad
La accebilidad ha estado presente este viernes en la Plaza de los Bandos de Salamanca, convirtiéndo este lugar "en un punto de encuentro para la sensibilización sobre la accesibilidad y los productos de apoyo". Así, gracias a la iniciativa 'Destino: Salamanca Accesible', organizada por La Red, un total de 22 entidades del ámbito social, los ciudadanos de la capital del Tormes han podido aprender y acercarse al mundo de la discapacidad, aprendiendo a cómo contribuir a construir un mundo más accesible.
Así, con motivo del Día Internacional de la Accesibilidad, celebrado este sábado, el lugar se llena de 18:00 a 20:00 horas de pictogramas, sillas de ruedas, audífonos y todo tipo de utensilios que hacen la vida de las personas con discapacidad mucho más accesible. "Estamos sacando a la calle muestras de productos de apoyo o de tecnologías, de distintos costes y tecnologías, que favorecen la vida cotidiana de las personas", explica una de las presentes, miembro de la entidad CRMF, Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física: "Somos un recurso que es gratuito y está para cualquier persona que lo necesite".
Por otro lado, los presentes han podido, gracias a entidades como AVIVA, probar a jugar al baloncesto en silla de ruedas, para así conocer las distintas realidades, necesidades y barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Además, los viandantes han aprendido a escribir con una máquina perkins en braille, acercarse a la lectura labio-facial, a los pictogramas, o realizar un taller de muestras y regalos.
Otra de las protagonistas ha sido SADAP, la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Poslocutiva en Salamanca: "Hemos traído auriculares que anulan el ruido y utensilios para que las personas se pongan en la piel de las personas sordas. Por ejemplo, muchas veces nos hablan muy alto pensando que así vamos a escuchar, pero lo importante es vocalizar", explican desde la entidad.
A la presencia de las asociaciones se han sumado entrevistas sobre accesibilidad, enmarcadas bajo el nombre de ‘Chester inclusivo’; además de cartelones de paneles informativos con mensajes clave sobre accesibilidad; yespacios expositivos, donde varias entidades mostrarán productos de apoyo que facilitan la vida diaria a personas con discapacidad.
Así, las entidades, instituciones y recursos sociales pertenecientes a La Red, han podido no solo informar, sino también generar reflexión, promover actitudes inclusivas y favorecer la implicación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más accesible e igualitaria.
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