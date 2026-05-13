La accesibilidad y la sensibilización tomarán Salamanca con el programa ‘Destino: Salamanca Accesible’

El próximo viernes, 15 de mayo, la Plaza de los Bandos se convertirá en un punto de encuentro para la sensibilización sobre la accesibilidad y los productos de apoyo gracias a la iniciativa ‘Destino: Salamanca Accesible’, organizada por La Red, un total de 22 entidades del ámbito social y de la discapacidad.

La actividad, que se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 horas, tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía las distintas realidades, necesidades y barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, fomentando la sensibilización y el compromiso social con la accesibilidad universal.

Según apunta la organización, el evento destaca por su enfoque participativo, comunitario y de trabajo en red, poniendo en valor la colaboración entre entidades, instituciones y recursos sociales. A través de esta acción conjunta, se busca no solo informar, sino también generar reflexión, promover actitudes inclusivas y favorecer la implicación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más accesible e igualitaria.

Con este objetivo, ‘Destino: Salamanca Accesible’ plantea un formato que combina información, experiencia y participación directa, convirtiendo el espacio público en un entorno de aprendizaje compartido y convivencia.

En cuanto al programa de actividades, este incluye, en primer lugar, entrevistas sobre accesibilidad, enmarcadas bajo el nombre de ‘Chester inclusivo’. Estas estarán grabadas en dos formatos, que incluye el photocall interactivo, donde el público podrá responder preguntas breves sobre accesibilidad. Por otro lado, habrá entrevistas más extensas con representantes de entidades, abordando temas de fondo.

En segundo lugar, se instalarán cartelones de paneles informativos con mensajes clave sobre accesibilidad; además de espacios expositivos, donde varias entidades mostrarán productos de apoyo que facilitan la vida diaria a personas con discapacidad.

En última instancia, se invitará al público a participar en varios retos que acercarán a los asistentes a las distintas realidades. Entre ellas, se encuentran escribir con una máquina Perkins en braille, encestar una canasta desde una silla de ruedas de baloncesto, acercarse a la lectura labio-facial y realizar un taller de muestras y regalos.

Tal y como concluye la organización, la iniciativa invita a toda la ciudadanía a participar activamente, experimentar y reflexionar, reforzando la idea de que “la accesibilidad es una responsabilidad compartida y un elemento clave para garantizar la igualdad y la inclusión”.