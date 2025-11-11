Un acceso no autorizado a un programa externo al Ayuntamiento de Salamanca afecta a una antigua base de datos del año 2017

El Ayuntamiento de Salamanca ha tenido conocimiento, a través de la Guardia Civil, de que se ha producido un acceso no autorizado al programa externo (Eurocop) usado en la gestión policial, que ha afectado a una antigua base de datos del año 2017. El mencionado programa, utilizado por numerosas policías locales de todo el país, cuenta actualmente con las más altas certificaciones de seguridad conforme al marco legal nacional, y cumple con los estándares exigidos para el tratamiento de información sensible.

Es importante destacar que este incidente no ha afectado a la infraestructura ni a los sistemas corporativos del Consistorio salmantino, ya que, como se ha dicho, el software implicado es externo a la organización municipal. La información comprometida afecta a datos personales contenidos en una base de datos antigua del programa.

La información se refiere a datos de contacto: nombre, apellidos, número de documento de identidad, dirección postal, además del correo electrónico y el teléfono (estos dos últimos si habían sido suministrados).

Una vez que la Guardia Civil comunicó al Ayuntamiento esta situación, desde el Consistorio se tomaron de inmediato las medidas de seguridad oportunas y se informó a la Agencia Española de Protección de Datos, a las autoridades policiales nacionales (formulando la correspondiente denuncia), y al proveedor del programa, en este último caso para que investigue el incidente y realice un informe detallado.

Las personas cuyos datos estaban incluidos en esa base de datos podrían verse afectadas por acciones de ‘phishing’ o ‘spam’ tanto por teléfono como por correo electrónico. Asimismo, se pone a disposición de los ciudadanos el correo electrónico dpd@aytosalamanca.es para cualquier información complementaria.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa trabajando para garantizar la seguridad de la información y reforzar los mecanismos de protección frente a posibles amenazas.