Los accidentes de tráfico descienden en la última década y Salamanca suma 15 muertos en 2024

La mortalidad en accidentes de tráfico en Castilla y León, durante la última década, mantiene una ligera tendencia a la baja aunque, eso sí, con signos claros de estancamiento en los últimos años.

En 2024, un total de 163 personas perdieron la vida en las carreteras y vías urbanas de la Comunidad, lo que supone un descenso cercano al diez por ciento respecto a 2015, cuando se contabilizaron 181 fallecidos.

Este comportamiento contrasta con el conjunto nacional, donde el número de víctimas mortales ha aumentado en ese mismo periodo, pasando de 1.689 a 1.785 fallecidos.

Estabilidad tras años de descenso

Más allá de la comparación global, los datos reflejan una evolución marcada por la estabilidad. A excepción del descenso puntual registrado en 2019 y de la caída durante los años de la pandemia, el número de fallecidos en Castilla y León se ha movido en una franja relativamente constante, entre los 160 y los 180 fallecidos anuales. Esta misma tendencia se repite a nivel nacional.

Más peso de las ciudades en la siniestralidad

Uno de los cambios más significativos se encuentra en el tipo de vías. En 2024, 134 personas fallecieron en carreteras frente a 29 en entornos urbanos. Mientras que las muertes en carretera han descendido un 16,2 por ciento en la última década, las registradas en ciudades y pueblos han aumentado un 38 por ciento.

Este cambio indica un progresivo desplazamiento del riesgo hacia los entornos urbanos, donde conviven peatones, ciclistas y tráfico rodado en espacios más complejos.

Salamanca: cifras moderadas dentro del conjunto autonómico

En el análisis provincial, Salamanca presenta datos contenidos en comparación con otros territorios de la Comunidad. Durante 2024, se registraron 15 víctimas mortales: 11 en carreteras y cuatro en vías urbanas.

Estas cifras sitúan a Salamanca en una posición intermedia, lejos de las provincias con mayor número de fallecidos, pero evidencian que el riesgo sigue presente tanto en desplazamientos interurbanos como dentro de la propia ciudad.