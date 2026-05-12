Acción Psoriasis presenta sus XXX Jornadas dirigidas a pacientes y familiares: “Esto es más que una reacción cutánea”

Acción Psoriasis organiza durante el mes de mayo las XXX Jornadas de Psoriasis y Artritis Psoriásica, que arrancan en la tarde de este martes a las 18:00 horas. Este año, el formato se centra en diálogos con profesionales sanitarios, con el objetivo de empoderar a los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, ofrecer información rigurosa y reconocer la labor esencial de los profesionales sanitarios en el manejo de estas patologías. “Buscamos hacer un llamamiento a las personas que aún no son conscientes de que esta enfermedad va más allá de una reacción cutánea”, explica Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis, presente este martes en la rueda de prensa celebrada a las 10:00 horas.

Así, estas jornadas, en las que colabora también el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca como sede presencial, fundamentales para los pacientes con enfermedad psoriásica y para sus familiares, al proporcionar un espacio de encuentro donde se abordan las preocupaciones diarias que afectan a más de un millón de personas en España, siendo en torno a 50.000 los pacientes de Castilla y León. En esta primera reunión, que se celebrará el 12 de mayo, se contará con la participación de dermatólogos, reumatólogos, especialistas en dermofarmacia, médicos de familia y enfermeros.

A partir de este día, a lo largo del mes de mayo se irán emitiendo diferentes charlas de acceso libre sobre diferentes temas como las novedades en investigación en psoriasis, la artritis psoriásica en personas mayores y la vacunación y la enfermedad psoriásica. Este ciclo, además, se complementará con unos vídeos en nuestro canal de Instagram, en el que se tratarán temas como los tratamientos biológicos y testimonios motivadores.

En estas jornadas, tal y como afirma Santiago Alfonso, estarán presentes profesionales como farmacéuticos, médicos y enfermeros. Además, entre las actividades más destacas, se encuentras dos mesas redondas: una del ámbito hospitalario, y otra del ámbito de atención primaria.

Jornadas que buscan “el empoderamiento del paciente”

"Nuestro objetivo es que ningún paciente se sienta solo frente a la enfermedad. Estas jornadas representan la consolidación de un espacio donde el conocimiento clínico se une a la experiencia del paciente para transformar el manejo de la enfermedad psoriásica. Queremos que el paciente se sienta empoderado y que sepa cuidarse para mejorar su calidad de vida. Estas sesiones buscan no solo formar, sino también derribar los muros de estigma que aún rodean a nuestra patología". De esta manera, Antonio Manfredi, presidente en funciones de Acción Psoriasis, expresa el objetivo principal de estos eventos.

Esta soledad esta también muy ligada “al problema del código postal”, que según Manfredi, tiene que ver con lo importante que es el lugar donde resida el paciente. “De ello dependen muchos aspectos relacionados con la calidad asistencial, por lo que es muy importante buscar una unificación de condiciones”. En este sentido, la doctora especialista en psoriasis Mónica Roncero, apunta que “en Salamanca estamos muy bien”: “La atención en esta ciudad es muy rápida y efectiva, sobre todo en el envío de medicamentos y fármacos”.

“La psoriasis no afecta únicamente a la piel”

Tal y como apunta la doctora Mónica Roncero, la psoriasis es una enfermedad de la piel inflamatoria, inmunomediada y crónica que, hoy por hoy, afecta a la vida diaria de más de un millón de personas en nuestro país. Se calcula que afecta a entre el 2,3% y 2,8% de la población en España y entre el 20% y el 30% puede desarrollar artritis psoriásica. En Castilla y León, afecta a más de 50.000 personas, afectando a un 1,7% de la población.

“Aunque lo que observamos es la inflamación en la piel y por eso el dermatólogo es el que debe llevar la organización, estas patologías afectan a nivel cardíaco, a nivel digestivo y a nivel psicológico”, explica Roncero, añadiendo que estos pacientes con muy propensos a padecer enfermedades como la depresión y la ansiedad. “El médico debe conocer bien cómo está el paciente a nivel psicológico y ser capaz de identificarlo y derivar si es necesario”, concluye la doctora.

La importancia de los farmacéuticos en el tratamiento de la psoriasis

Profesionales esenciales en el seguimiento y la mejora de esta enfermedad son los farmacéuticos. Iván Ramos, vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, ha sido el encargado de poner en valor la importancia de estos trabajadores. “Somos el profesional sanitario más rápidamente accesible, ya que estamos a pie de calle”, explica Ramos, añadiendo que los farmacéuticos se centran “en mejorar un poquito el aspecto de la piel con psoriasis”.

Para ello, se ayudan de la gran cantidad de cremas, pomadas y principios activos “que ayudan a limar esa capa superficial de las células muertas que tenemos en la piel”. Esto, tal y como apunta la doctora Roncero, existe gracias a la gran evolución que se ha llevado a cabo en las últimas décadas.

Por otro lado, las farmacias también ayudan a enseñar algunos cambios en los hábitos que mejoran la calidad de vida: “Lógicamente hay alimentos como el alcohol, las carnes rojas, los alimentos procesados que son medicamentos proinflamatorios. Al final la psoriasis es una enfermedad que tiene carácter inflamatorio, por lo que hay que evitar ese tipo de alimentos”, concluye, añadiendo el tabaco como uno de los principales agravantes de la enfermedad.