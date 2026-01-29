Activado el aviso amarillo por fuertes vientos este viernes en Salamanca
Las rachas intensas obligan a extremar la precaución, especialmente en zonas abiertas y elevadas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo por fuertes vientos para este viernes en la provincia de Salamanca, debido a la llegada de un episodio de inestabilidad atmosférica que dejará rachas intensas en buena parte del territorio.
Según la AEMET, el aviso afecta a distintas comarcas salmantinas, con especial incidencia en zonas abiertas y áreas más elevadas, donde el viento podría alcanzar mayor intensidad.
Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución en desplazamientos, asegurar elementos que puedan desprenderse en balcones, terrazas o tejados y evitar transitar por zonas arboladas durante las horas de mayor intensidad del viento.
