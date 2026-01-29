Activado el aviso amarillo por fuertes vientos este viernes en Salamanca

Árbol caído en la carretera de Cabrerizos con motivo del viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo por fuertes vientos para este viernes en la provincia de Salamanca, debido a la llegada de un episodio de inestabilidad atmosférica que dejará rachas intensas en buena parte del territorio.

Según la AEMET, el aviso afecta a distintas comarcas salmantinas, con especial incidencia en zonas abiertas y áreas más elevadas, donde el viento podría alcanzar mayor intensidad.

Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución en desplazamientos, asegurar elementos que puedan desprenderse en balcones, terrazas o tejados y evitar transitar por zonas arboladas durante las horas de mayor intensidad del viento.