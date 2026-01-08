Activado el aviso por nieblas matinales en Salamanca este jueves

La borrasca de frío ‘Francis’ ha dejado bonitas imágenes como las vividas en Salamanca durante este miércoles, donde el blanco cubría los monumentos salmantinos ante una bonita estampa que no se llega a apreciar todos los años.

Y es que a pesar de que las temperaturas se mantienen a la baja, como es lógico para la época del año, las nieblas siguen causando estragos en las provincias castellanoleonesas, entre ellas Salamanca donde se ha activado el aviso por las mismas llamando a extremar la precaución.

A primera hora de la mañana, únicamente Palencia situaba el mercurio por debajo de los cero grados, siendo Zamora la que registraba la mayor temperatura con dos grados. Salamanca, junto a Segovia y León registraba un grado.

Asimismo, la cota de nieve para el día de hoy se situará entre los 1.600 y los 1.800 metros, aumentando los intervalos nubosos al noroeste nacional únicamente, y con una Salamanca que estabiliza su temperatura, al igual que el resto de provincia de Castilla y León.

Por último, cabe destacar que las heladas serán moderadas en zonas altas de Salamanca, y serán débiles en el resto de territorios por debajo de los 1.600 metros.