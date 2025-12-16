Actividades familiares, cuentacuentos y encendido navideño para celebrar el aniversario de la Fonda Veracruz

La Fonda Veracruz celebra el próximo sábado su primer año de funcionamiento y lo hará con una celebración abierta al público, concebida como una jornada de encuentro en la que la Navidad y la participación ciudadana tendrán un papel central. El Ayuntamiento de Salamanca ha preparado para la ocasión una agenda variada de actividades culturales y de ocio dirigidas a públicos de todas las edades.

El programa arrancará a las 11:00 horas con la bienvenida oficial a los asistentes. Poco después, a las 11:15, comenzará el espectáculo familiar ‘Madame O’clok, la guardiana del tiempo mágico’, un cuentacuentos con puesta en escena teatral ambientado en un mundo fantástico de inspiración navideña. A lo largo de unos 45 minutos, el público se verá envuelto en una historia llena de imaginación, humor y personajes mágicos, en la que se combina la narración oral con recursos teatrales y una constante interacción con los asistentes.

Entre el mediodía y las dos de la tarde, el ambiente festivo continuará con una castañada popular acompañada de música. De forma paralela, entre las 12:30 y las 14:00 horas, la sala de usos múltiples de la planta baja acogerá un taller dirigido a niños y familias para la elaboración de adornos de Navidad. Una vez terminadas las creaciones, quienes participen podrán pasar por la Oficina de Información Turística de la Fonda Veracruz y obtener, por cada adorno realizado, un número para entrar en el sorteo de distintos regalos, entre ellos entradas para visitar las torres de Ieronimus y Scala Coeli o artículos de la Tienda de Turismo de Salamanca.

Las actividades se retomarán por la tarde a partir de las 16:30 horas con el cuentacuentos ‘El Hada de la Navidad’. Tras la representación, se entregarán cascabeles a los asistentes y se habilitará un espacio fotográfico para que puedan inmortalizar el momento junto al personaje. La jornada culminará a las 18:00 horas con el encendido de la iluminación navideña del edificio.

A lo largo de todo el día, los visitantes también podrán participar en el nuevo juego ‘Crucigrama ilustrado’, una propuesta lúdica basada en la búsqueda de pistas en el entorno de la Fonda, disponible en la oficina de turismo. Además, durante la tarde se repartirán palomitas para completar una celebración pensada como agradecimiento al primer año de actividad del espacio.

Un edificio histórico al servicio de la ciudad

La Fonda Veracruz fue construida en el siglo XIX, su configuración exterior, similar a un adarve que recuerda a un patio o a una calle sin salida, remite a la antigua judería que se asentó en esta zona de la ciudad.

Tras su reapertura en diciembre del pasado año, el inmueble pasó a funcionar como Centro de Recepción de Visitantes y actualmente, el espacio combina funciones culturales y turísticas, ofreciendo áreas de descanso, información para visitantes, aseos públicos y servicio de consigna, además de un patio interior de especial atractivo.

El edificio se distribuye en una planta baja y tres alturas. Desde su apertura el 19 de diciembre de 2024 y hasta el pasado 9 de diciembre, la Fonda Veracruz ha registrado un total de 49.192 visitantes. De ellos, 27.051 procedían del ámbito nacional y 21.483 del internacional.