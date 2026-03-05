Dos actos marcan el calendario cuaresmal de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado este fin de semana

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado celebra este fin de semana dos actos por su calendario cuaresmal. Por un lado el solemne Vía Crucis con nuestro Nuestro Padre Jesús Flagelado y, por otro lado, la jornada de veneración a nuestros Sagrados Titulares, que tendrá lugar en La Clerecía de Salamanca.

El Vía Crucis será este viernes, 6 de marzo, realizándose en el claustro de la Universidad Pontifica de Salamanca con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Virgen de la Vega a las 20:15 horas.

La propia hermandad ha explicado que este año “incorporamos con especial ilusión la participación activa de nuestros hermanos infantiles, reforzando nuestro compromiso con la formación y transmisión de la fe y la tradición cofrade a las nuevas generaciones”. La reliquia de la Columna de la Flagelación se portará en el paso del Vía Crucis para mostrar la historia de la agrupación.

Para el domingo, 8 de marzo, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas se realizará la veneración pública a los Sagrados Titulares, Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas, en la misma Iglesia del Espíritu Santo.