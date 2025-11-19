Actualizan el reglamento de seguridad industrial en empresas con más de 1.000 metros cuadrados

La Asociación de Industrias de la Carne impulsa el autocontrol y la calidad en el sector junto al Ministerio

Un amplio grupo de responsables de seguridad industrial, técnicos especializados, empresas instaladoras y mantenedoras, organismos de control, aseguradoras, bomberos y unidades de policía científica ha participado en un encuentro dedicado a profundizar en la aplicación del nuevo reglamento de seguridad industrial. La jornada, inaugurada por el director general de Industria, Mariano Muñoz, ha permitido abordar de forma práctica los principales cambios normativos y su impacto en la actividad diaria de los distintos agentes implicados.

Entre las novedades más relevantes del reglamento destaca la introducción de la inspección inicial obligatoria para establecimientos superiores a 1.000 metros cuadrados que presenten riesgo medio o alto. Además, todas las industrias deberán someterse a inspecciones periódicas cada cinco años. El texto también refuerza las exigencias técnicas vinculadas a la protección activa y pasiva, con especial atención a sistemas de detección, alarma, rociadores, extintores y sectorización, aspectos especialmente críticos en instalaciones con elevada carga de fuego. A ello se suman nuevas obligaciones en materia de señalización y evacuación.

El encuentro se enmarca en el plan de actuaciones de la administración autonómica para fomentar una industria moderna, segura y comprometida con la prevención de riesgos, considerada un pilar esencial para la protección de personas, bienes y entorno. Este trabajo se apoya en una labor continua de supervisión, campañas de inspección y asesoramiento técnico sobre una normativa extensa y en constante actualización.

Asimismo, se impulsa la coordinación entre todos los agentes a través de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial, un espacio estable de colaboración destinado a intercambiar necesidades y propuestas para mejorar la eficacia del sistema.