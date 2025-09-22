Acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado en Castilla y León

La Consejería de Educación de Castilla y León y los sindicatos del sector han firmado un acuerdo histórico para mejorar las condiciones laborales del profesorado. El pacto, aprobado por el Consejo de Gobierno, busca fortalecer el sistema educativo mediante el reconocimiento y el desarrollo profesional de los docentes.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha señalado que el acuerdo es el resultado de un "esfuerzo" conjunto que beneficiará no solo al personal docente, sino a todo el sistema educativo de la comunidad.

El texto recoge un aumento de las retribuciones de los docentes más veteranos a través de los sexenios, un complemento de formación permanente. Los profesionales que estén en su cuarto sexenio verán un aumento de 1.050 euros al año, mientras que los del quinto sexenio recibirán 2.100 euros anuales. Con esta medida, se equiparan sus retribuciones a las de aquellos que se han beneficiado de la carrera profesional horizontal.

Además, el acuerdo contempla mejoras para los profesores que trabajan en el medio rural. Se aumentará la cuantía que reciben por kilometraje y se incrementará el complemento específico de los equipos directivos de los Colegios Rurales Agrupados, de la misma manera que se hizo para los maestros de estos centros.

Para optimizar la labor docente, se reducirá la burocracia, se disminuirán las horas lectivas del personal que ocupe cargos directivos y se mejorará la aplicación de atención a la diversidad. En este sentido, se sumarán 36 nuevos profesionales a los equipos de orientación, la mitad este curso y el resto en el siguiente.

Finalmente, el acuerdo establece la creación de departamentos de Economía en los institutos que imparten ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, y la implementación de una aplicación en el Portal de Educación para facilitar las consultas administrativas del profesorado. La Junta ha reafirmado su compromiso de seguir dialogando para abordar otros temas como la mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años.