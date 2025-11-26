Acuerdo en la subida salarial del 11'4 por ciento para 26.000 empleados públicos salmantinos hasta 2028

26.000 empleados públicos de Salamanca verán efectuada una gran subida salarial en sus nóminas durante este 2025, de carácter retroactivo, y hasta 2028 hasta alcanzar un aumento del 11'4 por ciento progresivamente. Tras meses de protestas y de tener bloqueadas las negociaciones, en palabras de CSIF, los sindicatos han explicado que “es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas”.

Desde el mes de diciembre se abonará una paga con la correspondiente subida del 2025, subiendo las nóminas un 4 por ciento (contando la subida del 2,5 por ciento de 2025) durante el mes de enero de 2026, además de otra del 0,5 por ciento como ajuste del IPC (si es igual o superior al 1,5). Por otro lado, en enero de 2027 subirá un 4,5 por ciento y finalmente otro 2 por ciento en 2028.

Además, también ha habido por parte del Gobierno y sindicatos un gran compromiso con MUFACE, MUGEJU e ISFAS, además de dialogar en un futuro la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en los trabajadores públicos de la Administración General del Estado.

El propio acuerdo también recoge eliminar la tasa de reposición, acortar plazos de los procesos selectivos, ampliar y mejorar la promoción interna, adaptar clasificaciones de trabajo, revisar complementos de residencia e insularidad, actualizar e incorporar mejoras en materia de conciliación familiar y laboral, impulsar medidas que garanticen la no discriminación, reforzar la salud laboral y analizar mejoras en la jubilación.

Además, en declaraciones de los sindicatos a Europapress, han explicado que "nos tenemos que felicitar porque está la insularidad dentro del acuerdo, están las indemnizaciones por razón de servicio, está el mutualismo, están las clases pasivas, están reflejados todas y todos los empleados públicos de nuestro país. Este acuerdo da certidumbre, da seguridad, no solamente a los empleados y empleadas públicas, sino a las administraciones y, sobre todo, a los servidores públicos".

A pesar de haber logrado este hito para el funcionariado salmantino y el de toda España, tanto CSIF como UGT (los únicos en suscribir el acuerdo a falta de CCOO) han expuesto que vigilarán de cerca que se cumpla cada uno de los acuerdos.