Acuerdo unánime para pedir a Junta y Gobierno de España mayor financiación para el Puente Romano

Todos los grupos municipales y los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Salamanca han aprobado una moción conjunta en la que piden al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León un mayor apoyo para la conservación del Puente Romano de Salamanca.

Según lo expuesto en la sesión plenaria de este viernes, 6 de febrero, el monumento, de más de 2.000 años de antigüedad, requiere una planificación exhaustiva para su conversación y una revisión en profundidad, “no pueden ser solo actuaciones aisladas”.

Por este motivo, el acuerdo firmado de manera conjunta en el pleno se desgrana en cuatro puntos. El primero, instar al Gobierno y a la Junta a que habiliten los fondos necesarios para un plan de intervención urgente para realizar las actuaciones de reparación que precisa el Puente Romano.

Además, solicitan la dotación económica suficiente para la redacción y la ejecución de un proyecto de renovación acorde al monumento. También piden una partida de financiación que se incluya en los presupuestos municipales para desarrollar un plan de mantenimiento anual, garantizando así una conservación preventiva.

Por último, piden elaborar con la Junta de Castilla y León un plan director conforme con lo establecido en la normativa autonómica de conservación de patrimonio.