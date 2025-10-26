Acumula más del 40 % de los viajes gratuitos del nuevo modelo 'Buscyl'

La implementación del nuevo sistema de transporte de viajeros de la Junta de Castilla y León, 'Buscyl', ha encontrado su mayor impulso en la provincia de Salamanca. El informe más reciente revela que, de los 1.098.437 viajes totales registrados en la Comunidad hasta el 15 de octubre, los salmantinos han realizado la impresionante cifra de 449.855 trayectos. Este volumen sitúa a Salamanca a la cabeza del uso, acaparando más del 40 por ciento de todos los viajes.

El éxito se concentra especialmente en las rutas de autobús, donde el transporte metropolitano es el motor principal. En el conjunto de las 83 rutas de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, el transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes, un total de 839.331.

Ante la afluencia de viajeros, se han puesto en marcha más de un centenar de refuerzos en la Comunidad, centrándose la mayor parte de ellos en los servicios metropolitanos de Salamanca y Valladolid.

La distribución provincial de viajes con la tarjeta Buscyl, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre, subraya este liderazgo. Salamanca (449.855 viajes) supera ampliamente a la segunda provincia, Valladolid (385.788), y al resto de provincias, como León (153.366), Segovia (60.766), Palencia (22.372), Burgos (13.168), Zamora (7.445), Ávila (3.538) y Soria (2.139).

La tarjeta Buscyl permite el transporte gratuito en las líneas autonómicas a todos los empadronados. La Junta recuerda que la forma más rápida y sencilla de solicitar la tarjeta es por internet, a través de la web www.buscyl.es, para recibir el formato digital directamente en el teléfono móvil.