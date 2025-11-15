Adif activa desde este sábado hasta marzo su plan de prevención invernal contra fenómenos meteorológicos adversos

Adif ha puesto en marcha su Plan Director de Medidas Preventivas de Invierno 2025/2026, que estará operativo desde el 15 de noviembre hasta el 1 de marzo, con el objetivo primordial de anticiparse y minimizar el impacto que los fenómenos meteorológicos adversos (FMA) puedan tener en la explotación ferroviaria, garantizando así la movilidad de viajeros y mercancías.

Este plan busca la coordinación total entre las distintas áreas operativas de Adif y las empresas de transporte que operan en las redes de ancho estándar, convencional y métrico.

Una de las herramientas clave del Plan es el uso de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), diseñadas específicamente para la red ferroviaria. Estas predicciones de lluvia, nieve y viento se reciben cada seis horas y se proyectan por tramos de 5 kilómetros de cada línea.

El Centro de Gestión de Red H24 de Adif es el encargado de distribuir estas alertas tanto a sus áreas de explotación como a las empresas ferroviarias, lo que les permite activar sus propios planes de protección y movilizar recursos técnicos y humanos de manera preventiva.

Las nevadas son uno de los fenómenos con mayor potencial de afectación. Adif ha destinado un total de 36 locomotoras exploradoras con cuñas quitanieves acopladas para la vigilancia y limpieza de vías, distribuidas de la siguiente forma: 24 en la red de ancho estándar; 10 en la red convencional; y 2 en la red de ancho métrico. Además, los 18 cambiadores de ancho, considerados instalaciones críticas en caso de temporal, cuentan con sistemas de descongelación para los rodales de los trenes.

Para asegurar la operatividad, el plan garantiza 19 puntos de suministro de combustible para locomotoras diésel. También se han identificado 309 estaciones de viajeros y 38 terminales de mercancías como prioritarias para la limpieza de accesos, andenes y agujas.

El plan invernal también aborda otros riesgos: