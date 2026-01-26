Adif levanta la limitación de 60 kilómetros por hora en Segovia del AVE a Madrid
Fuente consultadas por este medio han confirmado que desde este domingo ya se puede circular con total normalidad
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias activó el pasado viernes la limitación temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora en los tramos situados entre Segovia y Garcillán, zona que afecta directamente al tren que circula desde Salamanca hasta Madrid.
Según indicó ICAL, esta decisión provocó retrasos este viernes de Madrid a todos los puntos de Castilla y León, lo que causó malestar entre los viajeros que tenían que coger estos vehículos.
Esta limitación se llevaba a cabo tras el aviso que emitieron los maquinistas de una “deformación en la vía” afectando al tramos kilométrico 68,2 y 86,4, es decir, en 18,2 kilómetros de la línea Madrid-Valladolid.
Este domingo, 25 de enero, ADIF levantaba estas limitaciones según han indicado a SALAMANCA24HORAS para así circular con normalidad en todos los tramos de la vía y recuperar el correcto tránsito del tren.
