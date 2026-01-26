Adif levanta la limitación de 60 kilómetros por hora en Segovia del AVE a Madrid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias activó el pasado viernes la limitación temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora en los tramos situados entre Segovia y Garcillán, zona que afecta directamente al tren que circula desde Salamanca hasta Madrid.

Según indicó ICAL, esta decisión provocó retrasos este viernes de Madrid a todos los puntos de Castilla y León, lo que causó malestar entre los viajeros que tenían que coger estos vehículos.

Esta limitación se llevaba a cabo tras el aviso que emitieron los maquinistas de una “deformación en la vía” afectando al tramos kilométrico 68,2 y 86,4, es decir, en 18,2 kilómetros de la línea Madrid-Valladolid.

Este domingo, 25 de enero, ADIF levantaba estas limitaciones según han indicado a SALAMANCA24HORAS para así circular con normalidad en todos los tramos de la vía y recuperar el correcto tránsito del tren.