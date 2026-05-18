Adiós a la lluvia y hola al calor veraniego: este es el tiempo para Salamanca del 18 al 23 de mayo

Salamanca ya ha sido testigo del buen tiempo, solo para regresar de nuevo al frío y a la lluvia. Pero según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ahora toca que mayo vuelva a ser un mes cálido.

En el caso del lunes 18 y el martes 19, las temperaturas se moverán entre mínimas de 8 y máximas de 23 grados, con cielos un poco nubosos y sin probabilidad alguna de que llueva; estos dos últimos factores se repetirán durante toda la semana.

Será ya el miércoles 20 cuando los salmantinos empiecen a olvidarse del abrigo: según la AEMET, los termómetros podrían llegar hasta los 28 grados; las mínimas también subirán a 10 grados.

Pero ahí Salamanca todavía no habrá "tocado techo", puesto que la antesala del fin de semana se espera más veraniega todavía. El jueves 21 se espera que estré entre 13 y 31 grados, algo que se repetirá también el viernes 22 con entre 15 y 33 grados.

Eso sí, para el sábado se estima una buena bajada, ya que las máximas caerán hasta los 23 grados, diez grados de golpe.