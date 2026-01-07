Adiós a la Navidad: la Plaza Mayor vuelve a la normalidad

La magia navideña comienza a despedirse. En la mañana de este miércoles, el enorme árbol de Navidad que vestía la Plaza Mayor está siendo desmontado. Con ello, la Navidad dice adiós y la ciudad encara la vuelta a la rutina.

Desde el pasado 27 de noviembre, fecha en la que se inauguró oficialmente la Navidad, el árbol —de 23 metros de altura— se convirtió en uno de los principales atractivos del centro de la ciudad, junto al espectáculo de videomapping que vestía la Plaza Mayor.

Tras diversas actuaciones musicales, la fachada del Ayuntamiento se transformó cada día en un gran lienzo animado gracias al espectáculo de luz, sonido y videomapping 'El astronauta y la estrella que guía los sueños'. Este cuento navideño, protagonizado por el conocido astronauta de la Catedral, narraba un viaje por distintos rincones de la ciudad en busca de la estrella de los sueños, y pudo disfrutarse hasta el pasado 5 de enero en varios pases diarios.

Además, el ambiente navideño se extendió a otros puntos del centro con la apertura del Mercado Navideño de la Plaza de Anaya, que acompañó durante semanas la programación festiva.

Los trabajos de retirada del gran árbol y del resto de elementos decorativos se desarrollan de forma escalonada y continuarán a lo largo del día, marcando el cierre definitivo de la Navidad.