Adiós al papel en los camiones: Europa activa un sistema digital que eliminará la documentación física en carretera

A partir de 2027, los transportistas que circulen por Europa podrán dejar de llevar consigo carpetas llenas de documentos en papel para justificar su carga. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha liderado esta semana en Madrid el lanzamiento oficial del consorcio europeo eFTI4LIVE, cuyo objetivo es crear un sistema digital de control para el transporte de mercancías en carretera en toda la Unión Europea.

Este proyecto permitirá que, en los controles de carretera, los transportistas acrediten su documentación de manera electrónica, sin necesidad de mostrarla en papel. Para ello, eFTI4LIVE conectará las plataformas de las autoridades con las de las empresas de transporte de los distintos Estados miembro. Las compañías podrán integrar su propio sistema o contratar un servicio que enlace con una plataforma eFTI certificada, desde la que se enviarán los datos obligatorios en formato digital.

La digitalización del intercambio de información reducirá los costes administrativos, agilizará los controles y dotará de mayor transparencia a las operaciones transfronterizas. “Este proyecto desarrollará y probará pasarelas y plataformas eFTI para permitir el intercambio fluido de datos a través de fronteras y modos de transporte. Contribuirá sin duda a impulsar la digitalización del transporte y a mejorar la confianza y la seguridad del mismo”, destacó la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

El consorcio, dirigido por el Ministerio, está formado por 19 Estados miembros de la UE y una amplia red de organismos públicos, proveedores tecnológicos y compañías logísticas, hasta alcanzar 55 integrantes. La iniciativa cuenta con una financiación de 47 millones de euros procedentes de los fondos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) y se extenderá hasta junio de 2029.

El proyecto está alineado con las prioridades europeas de digitalización y sostenibilidad, y desarrolla la aplicación del Reglamento Europeo sobre información electrónica del transporte de mercancías (eFTI). Además de implementar plataformas interoperables entre países, eFTI4LIVE explorará innovaciones como la precertificación de plataformas, identidades digitales y pilotos reales de transporte multimodal.

Con este paso, el sector del transporte en Europa avanza hacia un modelo más eficiente, seguro y completamente digital.