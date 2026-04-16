La adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada comenzará el 23 de abril

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026,. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada comenzará escalonadamente el 23 de abril, según ha anunciado este miércoles el Ministerio de Sanidad. Ese día, concretamente, comenzará la asignación para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; el 24, para Enfermería y el 4 de mayo, para Medicina.

Los plazos para realizar las solicitudes electrónicas para Farmacia, Psicología, Química, Biología, Física y Enfermería son desde las 10.00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza. Para Medicina, en cambio, el período de adjudicación comenzará la jornada del 28 a la misma hora.

Los aspirantes pueden realizar la solicitud de forma presencial, a través de un representante debidamente acreditado o por medios electrónicos, el modo recomendado por el Ministerio de Sanidad. En este último caso, la petición podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden.