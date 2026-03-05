Adjudicado el proyecto que mejorará la experiencia de los visitantes en Scala Coeli

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado el proyecto de actualización y ampliación expositiva en Scala Coeli y destinado un presupuesto de 231.523,53 euros a las actuaciones en los matroneos -la Universidad Pontificia aportará 80.000 euros para la escenografía de Daniel Calogar-. El plazo de ejecución es de 4 meses.

El acceso contará con una zona de aclimatación lumínica y sonora y albergará una maqueta del edificio, mientras que el primer tramo de escalera se ilustrará con imágenes que muestren la arquitectura del edificio reflejada sobre sí misma.

En el primer matroneo, el visitante encontrará un espacio expositivo dedicado a la reina Margarita de Austria y podrá conocer una de las intervenciones más relevantes del proyecto: el 'neo-retablo', una pieza escultórica y audiovisual de tres metros y medio de altura.

Vistas desde el Scala Coeli de Salamanca y su Catedral

Las escaleras de ascenso al campanario ofrecerán una experiencia neobarroca y diferente de la mano de Daniel Calogar, artista visual de gran reconocimiento. Se trata de 'Latiendo', una obra que representa un corazón que late y que conecta el edificio con el espíritu de espacio de aprendizaje, de descubrimiento y de espiritualidad.

Otras novedades son la apertura del segundo matroneo, que incluirá la exposición 'Los Tesoros Ocultos', y la 'ascensión transformadora' a las torres. Y es que, a través de la realidad aumentada, los visitantes podrán ver como el espacio se retrotraye a tiempos pasados, como el de Unamuno.