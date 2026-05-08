La ADSP valora las listas de espera en Salamanca: “El número de volantes que están en el buzón pendientes de citar, sigue aumentando”

La ADSP ha analizado los datos con respecto a las listas de espera que se han conocido hace una semana. En la valoración realizada en el primer trimestre, han expuesto que “el número de pacientes que están pendientes de IQ ha aumentado ligeramente. Es llamativo que, ante este aumento de casos, que la gerencia del hospital plantea que ha sido debido a la huelga médica, solo se tomen medidas puntuales como la derivación de pacientes a la medicina privada (en este mes 1000 operaciones por valor de casi dos millones de euros) que nunca van a solucionar el problema”.

Ante esto, han deseado que la Gerencia analice en profundidad estos datos para conocer cuáles son los problemas estructurales a los que se enfrenta la Sanidad de Salamanca para conseguir mejorar la eficiencia y controlar las listas de espera.

Como ya denunciaron durante el trimestre anterior, el tiempo medio de espera ha aumentado en dos días, por lo que no se ha solucionado, lo que “demuestra que la gerencia sigue basando la gestión de las listas de espera en los conciertos con la medicina privada y penalizando a los pacientes que se niegan a ser operados fuera del hospital, (actualmente de 92 a 336 días) cuando estos pacientes nunca deberían perder la garantía en las listas de espera”.

Por otro lado, no se han olvidado de los pacientes que han esperado para realizar la primera consulta, donde ha aumentado de los 13.545 a 14.532, lo que hace que “el número de volantes que están en el buzón pendientes de citar, sigue aumentando pasando de 19876 a 22282. Por lo que actualmente en el área de salud de Salamanca hay en total 36814 personas que están pendientes de ser atendidas en una primera consulta”.

Para concertar más en diferentes especialidades, también han expuesto la problemática a la que se enfrentan oftalmología y traumatología, donde “es de destacar que siguen aumentando, pasando en oftalmología de 8412 pacientes a 10300 y en traumatología de 3899 a 4511”.