Advierten sobre la importancia del manejo responsable de fármacos y la labor esencial de los técnicos sanitarios y TCAEs

Este miércoles, 17 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Seguridad en la que, desde SAE, representación estatal de los técnicos de enfermería, han explicado que uno de de las diez primeras causas de muerte es la atención sanitaria, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud.

De este modo, el sindicato se une para seguir invirtiendo en investigación, recursos y en profesionales cualificados para así evitar daños perjudiciales que podrían ser evitables. Además, han destacado que esto no solo tendría efectos positivos en la salud y en la seguridad del paciente, sino que supondría un gran ahorro económico para las arcas públicas.

Por otro lado, también han expuesto que “contar con los recursos humanos suficientes y cualificados es fundamental para garantizar una atención sin riesgos”, por lo que ponen en valor el trabajo de los técnicos sanitarios y los técnicos en cuidados de enfermería para “dotar de eficiencia, seguridad y humanidad la atención en el ámbito sanitario y sociosanitario”, como han explicado desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería.