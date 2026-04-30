La AECC concede siete reconocimientos 'Cielo de Salamanca'

La entrega tendrá lugar el 4 de junio durante la celebración de la tercera edición de la Noche Solidaria

Reconocimientos 'Cielo Salamanca'
Reconocimientos 'Cielo Salamanca' | AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca concede este año siete reconocimientos 'Cielo Salamanca'.

En el Consejo Provincial de la AECC se ha decidido que se entregarán el 4 de junio durante la celebración de la tercera edición de la Noche Solidaria.

Los reconocimientos concedidos son:

  • Al Compromiso voluntario: Juntas Locales de la AECC en Salamanca.
  • Al Compromiso profesional: Pilar Carreto Martín.
  • A la Innovación para vivir más: Francisco Lorenzo-Martín.
  • A la Innovación para llegar a más: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.
  • A la Trayectoria Nuevos caminos para la ciencia: Jesús San Miguel Izquierdo.
  • Al Testimonio Ayudar a vivir con cáncer: Sergio García García.
  • Al Testimonio Vivir con cáncer: Adela Martín Rodríguez.

Los reconocimientos 'Cielo Salamanca' son galardones que se otorgan a la AECC para distinguir a personas o entidades que apoyan la lucha contra el cáncer en Salamanca.

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