La AECC concede siete reconocimientos 'Cielo de Salamanca'

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca concede este año siete reconocimientos 'Cielo Salamanca'.

En el Consejo Provincial de la AECC se ha decidido que se entregarán el 4 de junio durante la celebración de la tercera edición de la Noche Solidaria.

Los reconocimientos concedidos son:

Al Compromiso voluntario: Juntas Locales de la AECC en Salamanca.

Al Compromiso profesional: Pilar Carreto Martín.

A la Innovación para vivir más: Francisco Lorenzo-Martín.

A la Innovación para llegar a más: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca.

A la Trayectoria Nuevos caminos para la ciencia: Jesús San Miguel Izquierdo.

Al Testimonio Ayudar a vivir con cáncer: Sergio García García.

Al Testimonio Vivir con cáncer: Adela Martín Rodríguez.

Los reconocimientos 'Cielo Salamanca' son galardones que se otorgan a la AECC para distinguir a personas o entidades que apoyan la lucha contra el cáncer en Salamanca.